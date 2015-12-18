Лондон, 18 декабря, 2015, 08:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что видит путь к заключению соглашения, по которому Великобритания останется в составе ЕС, передает Reuters. Об этом глава британского парламента сообщил журналистам по итогам первого дня саммита ЕС.

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«Ничего определенного нет ни в жизни, ни в Брюсселе, однако я могу сказать одно — путь к заключению соглашения в феврале есть», — Кэмерон также заявил, что если лидеры 27 стран-членов ЕС хотят, чтобы Великобритания осталась в составе союза, им необходимо обратить внимание на озабоченность британских избирателей проблемой миграции.

Тем не менее, по словам Дональда Туска, который председательствовал на сессии, соглашение по четырем ключевым требованиям Великобритании может быть заключено в феврале, потому что Кэмерон стремится «к справедливому компромиссу».

Выразив оптимизм по итогам обсуждений, Туск всё же отметил, что намерение руководства островного государства лишить мигрантов ЕС доступа к социальной помощи работников-мигрантов с минимальным доходом, вызвало наибольшее число споров.

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что в ЕС есть воля к заключению соглашения, однако ключевые европейские ценности должны сохраняться.

«Мы дали понять, что мы готовы пойти на компромисс, однако строиться он должен на том основании, что мы защищаем ключевые европейские ценности, в том числе недопущение дискриминации и свобода перемещения», — заявила Меркель.

По словам официальных лиц, тон обсуждений был конструктивным, и, по мнению президента Франции Франсуа Олланда, дискуссия получилась «честной и открытой».