Москва, 18 декабря, 2015, 08:07 — ИА Регнум. Эра дешевых денег закончилась, пишет редактор ИА REGNUM Саркис Цатурян — ФРС начинает увеличивать ставку рефинансирования. Зачем они это делают?

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Увеличение ставки сразу же сказалось на глобальном рынке нефти. Brent и WTI подешевели, членам ОПЕК, а также России приходится «качать» больше, получать меньше, что в перспективе грозит им не только потерей рынков. Очевидно, что выпадающие нефтяные доходы будут сокращать возможности вышеперечисленных государств поддерживать тот уровень потребления к которому привыкли в годы высоких цен, а это чревато социальными бунтами.

Сохраняется интрига и в отношениях с Китаем, Центробанк которого за 2 дня до заседания американского регулятора девальвировал юань, вернув его к уровню аж 2011 года. Это американская государственная политика в отношении Красного дракона, или же некие близкие отношения части элит?

Возможно, мы становимся свидетелями контрнаступления США в борьбе за мировое господство.

Подробности читайте здесь: Дорогой доллар: по ком звонит колокол валютной войны?

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