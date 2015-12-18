Москва, 18 декабря, 2015, 08:05 — ИА Регнум. В России принято искать пятую колонну среди НКО, особенно с иностранным участием, оппозиционных блогеров типа Навального, на улицах и площадях России. Хотя часто врагов и недоброжелателей страны искать и не нужно — можно всего лишь включить телевизор.

maintain1975 Свалка

Видимо, среди лощеных господ вроде директоров телеканалов, вальяжных маститых журналистов гораздо труднее разглядеть по-настоящему коварного и опасного врага. И ладно бы страны и народа, но ведь в первую очередь — самой власти. Не поздно ли будет потом вопрошать о том, какую пригрели на груди змею?

Обозреватель ИА REGNUM Юрий Баранчик, анализируя конфликт, разгоревшийся вокруг одной из передач Никиты Михалкова, задается вопросом, как могло случится так, что в государстве, которое населяют 80% русских, на центральных телеканалах зачастую преуспевают ярые русофобы, а людям пытающимся задавать неудобные вопросы об этом, не находится места. И не пора ли что-то в нашей жизни кардинально поменять?

Подробности читайте здесь: Новой России нужна новая элита

Все статьи автора: Юрий Баранчик