Баку, 18 декабря, 2015, 08:04 — ИА Регнум. Заявления о приверженности определенным религиозным ценностям и возможное присоединение к созданной Саудовской Аравией «исламской коалиции» заставляет серьезно задуматься о дальнейшем векторе развития Азербайджана.

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В это же время в США всё громче звучат призывы прервать энергетическое сотрудничество с Азербайджаном из-за «недемократичности» Баку, что для него грозит немалыми экономическими осложнениями. О том, что стоит за всеми этими событиями, и какой путь в конце концов изберет страна, рассказывает Станислав Тарасов.

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