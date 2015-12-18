Владивосток, 18 декабря, 2015, 07:06 — ИА Регнум. Жителей Приморья пригласили принять участие в проекте «Кадровый резерв», куратором которого назначен вице-губернатор края Александр Ролик. Соответствующее решение принял глава региона Владимир Миклушевский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

stiripesurse.ro Владимир Миклушевский запустил в Приморье проект «Кадровый резерв»

Губернатор Приморья уверен, что проект «Кадровый резерв» становится особенно актуальным в свете последнего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Проект не только позволит выявить, но и привлечь к сотрудничеству активных и творческих людей, которые имеют конструктивные идея для развития Приморья.

«Особое внимание президента к нашему региону накладывает на нас повышенные обязательства. Для того чтобы они были выполнимы, необходимо привлекать во власть новых людей. Нам нужен свежий взгляд на окружающую действительность, новые идеи и проекты. «Кадровый резерв» как раз поможет выявить талантливых, инициативных приморцев, чьи идеи и решения смогут повлиять на дальнейшие пути развития региона», — заявил губернатор.

Искать и отбирать кандидатур для участия в проекте Владимир Миклушевский поручил своим заместителям. В частности, координатором «Кадрового резерва» назначен вице-губернатор Александр Ролик. Список участников проекта будет сформирован до 1 марта 2016 года. Для участия в проекте желающим необходимо заполнить специальную анкету.

Владимир Миклушевский также добавил, что опыт формирования кадрового резерва в Приморье уже есть.

«Гражданский референдум во Владивостоке показал, что формирование кадрового резерва является эффективным инструментом. В июне 2012 года свои проекты представили 140 жителей края. Для них участие в референдуме стало настоящим социальным лифтом. Более 70 процентов участников за прошедшие три года включены в «управленческую» команду Приморского края —пришли на работу в органы исполнительной власти, стали депутатами, членами общественных советов», —подчеркнул глава региона.

В 2012 во Владивостоке для участия в аналогичном проекте были приглашены все горожане, независимо от их партийной принадлежности. Им предложили разработать полезные для города проекты и представить их во время дискуссий на 17 площадках. В ходе открытого рейтингового голосования именно жители Владивостока определяли, какие из предложенных проектов наиболее успешны.