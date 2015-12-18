Якутск, 18 декабря, 2015, 08:05 — ИА Регнум. Если говорить о возможных корректировках состава правительства РФ, то стоит подумать о замене его председателя Дмитрия Медведева. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал якутский политолог Андрей Данилов.

Золотое кресло

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«Медведева не любили и раньше. Возможно, стоит его действительно сменить или оставить первым замом руководителя правительства, например. И насчет Юрия Чайки — да, действительно, в связи с этими делами стоило бы пересмотреть может быть его положение, естественно, после проверок», — отметил эксперт.

Он считает нужным в принципе скорректировать правительство после крупномасштабной проверки на коррупцию и другие злоупотребления, «тем более, что сейчас выявлены некоторые нелицеприятные факты». «После полной проверки всех этих данных и на основании этого нужно сделать определённые выводы», — полагает Андрей Данилов.

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По его мнению, при формировании правительства РФ можно воспользоваться опытом конца 90-х годов, когда туда входили оппозиционные представители. «Сейчас можно, я думаю, ввести правительство представителей не только от думских партий, но и от оппозиционных — так сказать посмотреть, на что ни способны. На одной критике вылезать нельзя, надо дать людям поработать. Надо также обратить внимание на совместимость членов кабинета министров с занимаемой должностью. Так как у нас были случаи, когда человек, не имеющий специального образования и опыта работы в этой сфере занимает должность — например, как Сердюков в свое время, который не был военным человеком и занимал пост министра обороны. Надо такого не допускать, чтобы каждый занимался своим делом», — подчеркнул политолог.