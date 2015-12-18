Кишинёв, 18 декабря, 2015, 04:55 — ИА Регнум. Епископ Бельцкий и Фалештский Русской Православной Церкви Маркел выиграл суд у ассоциации представителей сексуальных меньшинств Молдавии Genderdoc-M. Как сообщило молдавское информационное агентство IPN, Высшая судебная палата Молдавии отменила решения суда первой и второй инстанций, в соответствии с которыми епископ был признан виновным в разжигании ненависти и дискриминации в отношении ЛГБТ-сообщества и был обязан выплатить Genderdoc-M компенсацию за причинённый моральный ущерб.

Бонифацио Веронезе (Бонифацио де Питати) . «Св. Михаил, побеждающий дьявола»

Решение Высшей судебной палаты епископ Маркел назвал «глотком свежего воздуха в этом обществе, загрязнённом содомским грехом». «Высшая судебная палата поставила чёткую точку, возвела стену спасения общества от этого греха, от антинациональной и антихристианской чумы», — добавил священнослужитель.

По его словам, Высшая судебная палата признала, что он имеет право «информировать людей о грехах, которые морально разлагают общество».

Как сообщил адвокат Павел Мидриган, представлявший интересы епископа в суде, рассматривавшие дело члены коллегии ВСП пришли к выводу, что епископ Маркел был вправе высказать такого рода мнение и публично заявить о греховности определённого сообщества. Он также имел право критиковать гомосексуализм и предпринимать действия в поддержку своей позиции.

Судебная тяжба между епископом Маркелом и Genderdoc-M длилась с 2012 года. После того, как Маркел заявил о том, что 92% сексменьшинств являются носителями ВИЧ, ассоциация подала в суд, считая, что в своих выступлениях он разжигает ненависть.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2012 года парламент Молдавии под давлением ЕС и вопреки позиции большинства населения и церкви принял в двух чтениях «Закон об обеспечении равенства», защищающий права сексуальных меньшинств.