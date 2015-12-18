Москва, 18 декабря, 2015, 04:49 — ИА Регнум. На турецкие компании, причастные к сбыту нефти террористической группировкой «Исламское государство», могут быть наложены санкции Совета безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин по итогам заседания Совбеза 18 декабря, передаёт телеканал RT.

teknoblog.ru Виталий Чуркин — постоянный представитель России при ООН

По его словам, вопрос о введении санкций может поставлен, если выяснится, что «страна не принимает достаточно эффективных мер по борьбе с финансированием терроризма». Под санкции могут попасть, как физические, так и юридические лица в Турции, пояснил Чуркин.

Ранее в ходе заседания постпред России заявил, что наибольший объём нефти, добываемой на подконтрольных группировке территориях, направляется именно в Турцию. При этом он указал, что в контрабанде задействован, в частности, нефтеперерабатывающий завод фирмы «Тюркие Петроль Рафинери», а отгружается это топливо через турецкие порты — главным образом Джейхан.

Как передавало ИА REGNUM, Совет безопасности ООН 17 декабря единогласно одобрил резолюцию, призывающую страны усилить борьбу с финансированием и любой другой поддержкой террористических группировок.