Москва, 18 декабря, 2015, 04:23 — ИА Регнум. В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели актёра Александра Гловяка. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета.

aif.ru Уголовное дело

Тело актёра Гловяка 16 декабря обнаружили сотрудники МЧС, тушившие пожар в его квартире на Новогиреевской улице в Москве. Погибший сильно обгорел, а на его голове и лице имелись обширные раны и кровоподтеки.

Следователи усмотрели в произошедшем признаки насильственной смерти. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего».

Ранее сообщалось, что в убийстве 53-летнего актёра подозревают некоего Александра Ремизова.

Александр Гловяк — советский и российский актер, на счету которого участие почти в двух десятках фильмов. Артист известен российским телезрителям по ролям в таких фильмах, как «Гардемарины III», «Покровские ворота», «Сделай мне больно» и «Московская любовь».

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