Бразилиа, 18 декабря, 2015, 03:46 — ИА Регнум. Верховный суд Бразилии предписал Национальному конгрессу повторно запустить процедуру импичмента президента страны Дилмы Руссефф. В соответствии с постановлением суда, импичмент должен быть проведён в новом формате, более благоприятном для президента, передаёт телеканал RT.

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В парламентской комиссии по импичменту Дилмы Руссефф, которая была сформирована в нижней палате путём тайного голосования, большинство получили противники действующего президента. Теперь, согласно решению суда, данная комиссия должна быть расформирована.

Кроме того, суд постановил, что сенат, где Дилма Руссефф имеет большее число сторонников будет иметь возможность отменить возможное решение нижней палаты об импичменте.

Как передавало ИА REGNUM, 16 декабря тысячи человек по всей Бразилии вышли на митинги в знак протеста против попытки «государственного переворота» и в поддержку действующего президента страны.

По данным полиции, профсоюзам и общественным организациям удалось собрать до 51 тысячи человек. По словам организаторов, в акциях протеста приняли участие 292 тысячи человек в 42 городах, в том числе Рио-де-Жанейро и столице страны — городе Бразилиа.

Напомним, что 8 декабря Верховный суд Бразилии принял решение приостановить работу специального комитета, который должен был рассмотреть запрос об импичменте президента Дилмы Руссефф ввиду допущенных при его создании нарушений.