Дальнегорск, Приморский край, 18 декабря, 2015, 04:55 — ИА Регнум. В Приморье к марту 2016 года ожидается самое массовое увольнение работников за последние десять лет: своих мест лишатся более 2,5 тысяч сотрудников горно-химической компании «Бор». Эта ситуация повлечет за собой тяжелые социальные проблемы в Дальнегорске, а также нанесет урон всему региону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель краевой организации Росхимпрофсоюза Максим Саенко.

vladnews.ru ГХК ЗАО «Бор»

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Как сообщало ИА REGNUM, приморский город Дальнегорск стоит на особом контроле в правительстве Российской Федерации. Населенный пункт относится к числу монопрофильных муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением. В регионе к ним также относятся село Светлогорье и поселок городского типа Ярославский.

По информации Федерации профсоюзов Приморского края, в 2000 и 2003 годах на «Боре» уже проводились процедуры банкротства. Они были инициированы ОАО «Энергомашкорпорация» и инвестиционной компанией «Альянс-Капитал», в апреле 2015 года — ЗАО «ФинИнвест».

«В один день более 2,5 тысяч человек в одном населенном пункте потеряют работу. Это будет самым масштабным высвобождением работников в крае за последние 10 лет. Люди останутся без зарплаты, без возможности содержать свои семьи, без возможности трудоустроиться. «Бор» является градообразующим предприятием города Дальнегорска и самым большим по численности работников предприятием в городском округе. Распоряжением администрации Приморского края оно внесено в реестр организаций, имеющих социальную и экономическую значимость для региона. Гибель «Бора» повлечет за собой тяжелые социальные проблемы в Дальнегорске. Возрастет уровень социальной напряженности в Приморском крае, а вместе с ним возрастет и уровень недоверия к власти», — отметил Максим Саенко.

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На сегодняшний день Приморская краевая организация Росхимпрофсоюза подала прошение в Центральный комитет профсоюза химиков России о вмешательстве в ситуацию. В свою очередь в региональной Федерации профсоюзов заявили, что используют все ресурсы для того, чтобы администрация Приморья тоже подключилась к ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Москвы признал банкротом и ввел процедуру конкурсного управления в ОА «Горно-химическая компания «Бор» в моногороде Дальнегорске Приморского края. Конкурсным управляющим назначен Андрей Берсенев. Коллектив получил уведомление о предстоящем расторжении трудовых договоров с 31 марта 2016 года,