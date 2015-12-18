Ярославль, 18 декабря, 2015, 12:02 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев обратился в правоохранительные органы с просьбой о проведении проверки по факту невыплаты заработной платы футболистам ярославского футбольного клуба «Шинник». После нескольких отказов в рассмотрении дело сдвинулось с мертвой точки.

Стадион «Шинник», Ярославль

«Ко мне поступила информация, что футболистам не платят зарплату. Мною было написано заявление на имя губернатора Ярославской области Сергея Ястребова. Однако глава региона, заявил, что о данном факте ему ничего не известно. Я связался с болельщиками «Шинника», и мне сообщили, что футболистам не платят три-четыре месяца», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Балабаев.

До этого считалось, что испытывающий финансовые проблемы футбольный клуб выплачивает своим игрокам «средние» зарплаты. Депутат обратился в следственные органы, но столкнулся с не желанием заниматься этим вопросом.

«Я написал в прокуратуру Ярославской области. Прокуратура перенаправила мое обращение в Следственный комитет Ярославской области, оттуда его отправили следственный отдел Следственного комитета по Кировскому району. Там мне ответили, что мое заявление не соответствует форме. Я написал новое обращение, на депутатском бланке и с подписью. Но следственный отдел по Кировскому району не нашел оснований для начала проверки. Я обжаловал этот документ в прокуратуре области», — перечислил долгую последовательность своих действий Сергей Балабаев.

17 декабря прокуратура Ярославской области вынесла представление в адрес следственного отдела Кировского района и обязала провести проверку по факту невыплаты заработной платы футболистам ФК «Шинник».

Один из учредителей некоммерческого партнёрства, коим является ФК «Шинник», — правительство Ярославской области.

Согласно действующего законодательству, за невыплату заработной платы виновные руководители и иные сотрудники могу привлечены к административной и уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до одного года.