Киев, 18 декабря, 2015, 00:03 — ИА Регнум. Запрет Коммунистической партии на Украине является вопиющим нарушением свободы самовыражения и объединения, опасным прецедентом и должен быть немедленно отменен. Об этом говорится в заявлении международной организации Amnesty International.

Цитата из к/ф «Обыкновенный фашизм». реж Михаил Ромм.1965.СССР

«Запрет Коммунистической партии Украины создаёт крайне опасный прецедент, — заявил директор Amnesty International в Европе и Центральной Азии Джон Дальхизен. — Это шаг назад, а не вперёд на пути к реформам и более строгому соблюдению прав человека».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Окружной административный суд Киева принял решение об удовлетворении иска Минюста Украины в полном объеме, запретив деятельность Коммунистической партии Украины (КПУ).

«Суд удовлетворил иск министерства в полном объеме, запретив деятельность Коммунистической партии Украины», — говорится в сообщении суда.

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