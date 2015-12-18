Ярославль, 18 декабря, 2015, 11:58 — ИА Регнум. Экономическая ситуация в розничной торговле Ярославской области за четвертый квартал 2015 года ухудшилась — такое мнение выразили 27% из числа руководителей коммерческих фирм и предприятий, опрошенных Ярославльстатом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Пессимизм предпринимателей нарастает. Негативную оценку в третьем квартале 2015 года давали лишь 19% респондентов, улучшения ждали — 12%, теперь — только 4%.

Согласно исследованиям Ярославского территориального органа Федеральной службы государственной статистики, индекс предпринимательской уверенности (или иначе — деловой климат) по-прежнему отрицательный — 11,8%.

Среди причин скепсиса представители бизнеса чаще всего называют недостаточный потребительский спрос, снижение платежеспособности покупателей (70% руководителей фирм) и высокие налоги (65% опрошенных).

В первом квартале нового года малый и средний бизнес Ярославской области не ожидает улучшения ситуации. 23% опрошенных ждут сокращения работников, набирать новых готовы лишь 2%. Сокращения оборота розничной торговли и продаж ожидают 38% коммерсантов. Лишь 13% опрошенных надеются, что спрос увеличится, 31% не ждут новых заказов. Рассчитывают на увеличение прибыли 15%, ждут ее сокращения 37% опрошенных предпринимателей.

Опубликованные Ярославльстатом данные корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала председатель ЯРОО «Союз молодых предпринимателей» Елена Мильто.

«Действительно, часть предпринимателей испытывает сейчас колоссальный стресс, особенно микропредприятия. Но не у всех дела идут так пессимистично. Неплохо себя чувствует IT-бизнес и те, кто ищет что-то новое, — активная прослойка бизнеса пытается «апгрейдиться». В Ярославле постоянно проходят тренинги, приезжают со своими мастер-классами признанные персоналии. Люди на такие мероприятия приходят и платят деньги за участие. Многие привыкли ругать государство, но те, кто пытается развиваться и думает о будущем, сейчас получают новое образование. А кто стартует со своим делом именно в этот кризисный период вполне могут получать субсидии и гранты от государства. Мы как раз сейчас готовим предпринимательский форум и желающих поучаствовать в нём больше чем обычно», — рассказала Елена Мильто.