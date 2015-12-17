Архангельск, 17 декабря, 2015, 22:50 — ИА Регнум. «Полтора года назад президент Владимир Путин поручил профильному федеральному министерству природных ресурсов и лично министру Сергею Донскому решить вопрос по ловле наваги в акватории Унской губы. До сегодняшнего момента вопрос не решён. Это невыполнение прямого указа президента», — заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Архангельского областного Собрания Александр Дятлов, комментируя слова главы государства о возможных кадровых перестановках в структуре правительства РФ.

Жители поморской деревни Юрома в Архангельской губернии. 1890-е годы

«Люди уезжают из поселений, так как из-за нерешённого вопроса им негде работать. Мы теряем жителей наших поморских деревень. Считаю, что подобные ситуации недопустимы со стороны федеральных министерств», — подчеркнул Дятлов.

Напомним, в июне 2014 года на совещании в Архангельске президент Путин по просьбе местных рыбаков дал поручение Минприроды России рассмотреть вопрос о возможности ведения промышленного лова наваги в Унской губе Белого моря. Возобновление промысла наваги стало бы серьёзным подспорьем для жителей побережья Белого моря.

«Безусловно, если местные жители несколько веков ловили в этом районе навагу, то пусть они ловят её и дальше, — резюмировал тогда президент. — Типичная ситуация: начальников много, а порядка мало. Со всеми ведомствами согласовали территорию парка, а с людьми, которые здесь живут, нет».

Но время шло, а ситуация никак не менялась. В результате представители рыболовецких колхозов обратились в Верховный суд с просьбой исключить Унскую губу из состава национального парка. Но суд отказал в удовлетворении иска.

Напомним, на пресс-конференции главе государства был задан вопрос о том, доволен ли он работой правительства РФ и допускает ли он корректировки состава. Владимир Путин ответил, что «никаких изменений, существенных во всяком случае, не предвидится». Вместе с тем он допускает дальнейшее совершенствование структуры, чтобы «сделать работу Правительства более эффективной на наиболее чувствительных направлениях в экономике, в социальной сфере. Такие планы есть, но они не носят какого‑то драматического характера, не связаны исключительно с персоналиями».