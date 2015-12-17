Киев, 17 декабря, 2015, 22:41 — ИА Регнум. Новоизбранный мэр г. Мариуполь (Донетчина, крупнейший город региона под контролем ВСУ), экс-сотрудник холдинга «Метинвест» (принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову) Вадим Бойченко признает Россию «страной-агрессором» в отношении Украины. Об этом Бойченко заявил сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции в Мариуполе, передает корреспондент ИА REGNUM.

nnm.me Мариуполь 9 мая 2014 года. Расстрел мирных жителей солдатами ВСУ

«Моя позиция не расходится с позицией Украины, я всегда был за Украину и остаюсь за Украину. Моя позиция равна той позиции, которая сегодня декларируется нашей страной, нашей Украиной. Я согласен с той позицией, которая на сегодня обнародована центральной властью», — подчеркнул Бойченко.

По его словам, мариупольский горсовет может повторно вынести на рассмотрение сессии вопрос признания России страной-агрессором. «Я хочу сказать о том, что Украина признала этот факт, признала и сессия городского совета Мариуполя. Я думаю, если мы хотим еще раз повторно вынести этот вопрос, давайте сформируем проект решения, обсудим его с депутатами, выдвинем и проголосуем», — предложил Бойченко.

Напомним, 29 ноября в Мариуполе прошли местные выборы. Мариупольская городская избирательная комиссия приняла протокол о признании победителем выборов самовыдвиженца Вадима Бойченко, который набрал 88.093 голоcов избирателей. За его ближайшего конкурента самовыдвиженца Юрия Тернавского проголосовали всего лишь 10.207 человек. При этом в горсовет Мариуполя прошли три партии: «Оппозиционный блок», «Сила людей» и «Наш край».

Напомним, 30 января 2015 года горсовет Мариуполя со второй попытки признал Россию «страной-агрессором», а ДНР и ЛНР — «террористическими организациями».