Москва, 17 декабря, 2015, 22:38 — ИА Регнум. По факту гибели в Москве актера Александра Гловяка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по столице.

mk.ru Александр Гловяк — актёр

«По версии следствия, днем 16 декабря 2015 г. в квартире одного из жилых домов по Новогиревской улице в городе Москве, обнаружено тело актера 1962 года рождения с признаками насильственной смерти в виде открытой черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают подробности данного происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный актер Александр Гловяк был обнаружен мертвым в своей московской квартире на Новогиреевской улице. В убийстве 53-летнего мужчины подозревают некоего Александра Ремизова.

Главными уликами против молодого человека стали военный билет, который нашли в московской квартире погибшего, а также запись с камеры видеонаблюдения.

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