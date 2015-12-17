Тюмень, 17 декабря, 2015, 22:19 — ИА Регнум. В правительстве России необходима ротация министров, отвечающих за экономический блок, как это было во время экономического кризиса 1998 года, считает депутат городской думы Тюмени, председатель регионального общественного совета УФСКН, а также председатель попечительского фонда «Духовность и здоровье» Игорь Ракша.

Цитата из к/ф «Титаник». реж Джеймс Кэмерон. 1997 США

«В предыдущий кризис 1998 года все министры боялись быть выгнанными. Раз в полгода меняли министров, если не справлялись. Поэтому и работали люди самоотверженно, а сегодня — кабинет министров непотопляем. И как следствие, в правительстве не напрягаются сильно, живя в другом мире. Первой ключевой фигурой, связанной с правительством и с которой следовало бы распрощаться — это глава Центрального банка страны Эльвира Набиуллина. Экономике нужны деньги, которые Набиулина не дает, а деньги, как свежая кровь в сосудах для чахнущего организма. Министры говорят, что начнется инфляция, еще вырастет доллар, а вот для этого и есть спецслужбы, которые должны отслеживать валютных спекулянтов и карать их. Путь Сингапура, Китая, Малайзии и их технологии стандартны, надо идти по этому пути, другого выхода нет, мое мнение. Как выход из экономической стагнации — кредиты дешевые, контроль за целевыми кредитами со стороны ФСБ, расстреливать валютных спекулянтов и казнокрадов, как делает это Китай», — сообщил Игорь Рафаэльевич в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, на традиционной пресс-конференции 17 декабря Владимиру Путину задали вопрос, доволен ли он работой правительства в кризисное для страны время, и последует ли какая-либо корректировка его состава.

Президент признал, что «административных усилий не хватает для ответа на все вызовы». Однако ответил, что он «очень бережно» относится к людям и считает, что «кадровая чехарда» только мешает работе. «И если что‑то у кого‑то не получается, за что я тоже несу ответственность, я считаю, что здесь есть и моя вина. Поэтому никаких изменений, существенных во всяком случае, не предвидится», — сказал Путин, добавив, что в целом считает работу правительства удовлетворительной.