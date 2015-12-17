Подгорица, 17 декабря, 2015, 21:28 — ИА Регнум. Власти Черногории не видят для себя ни юридических оснований, ни политических обязательств для проведения в стране референдума по вопросу о вступлении республики в НАТО. С таким заявлением выступил премьер-министр Черногории Мило Джуканович, передают местные СМИ.

SarahTz Котор. Черногория

По его словам, в Конституции Черногории не содержится положений, которые указывали бы на необходимость организации референдума в случае вступления страны в Североатлантический альянс.

«В случае членства в НАТО Черногория не теряет своего суверенитета, не передаёт никаких своих прав международной организации. Вопрос о членстве в международных организациях, то есть и в НАТО, входит в полномочия парламента, который представляет волю граждан», — сказал Джуканович, добавив при этом, что «почти две трети народных представителей поддерживают интеграцию Черногории в НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2015 года парламент Черногории принял резолюцию о поддержке вступления страны в НАТО. 2 декабря руководство альянса объявило о согласии начать переговорный процесс о присоединении страны к блоку. Таким образом, Черногория станет 29-м членом НАТО. Ожидается, что процесс переговоров и ратификации займёт примерно полтора года.

Между тем, в самой Черногории в течение последних месяцев продолжаются массовые митинги противников вступления страны в НАТО. Акции протеста нередко сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.

16 декабря в МИД России отметили, что продолжающийся внутриполитический кризис в Черногории, сопровождаемый длительными протестными выступлениями граждан страны, «свидетельствует о глубоком расколе в обществе по теме членства страны в НАТО». Российская сторона предложила черногорским властям провести референдум по данному вопросу.