Степанакерт, 17 декабря, 2015, 21:28 — ИА Регнум. Минувшей ночью азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения на восточном участке линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана сразу по трём направлениям. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на пресс-службу министерства обороны НКР.

«Подразделения Армии обороны НКР своевременно засекли продвижение азербайджанской специальной группы и, нанеся потери, отбросили её на исходные позиции. Отступающий противник оставил на месте ряд средств, предусмотренных для операций особого назначения. В ходе завязавшейся перестрелки Армия обороны не понесла потерь», — отметили в оборонном ведомстве НКР.

В целом в ночь с 16 на 17 декабря режим прекращения огня был нарушен азербайджанской стороной более 180 раз и по позициям Армии обороны было произведено около 1800 выстрелов из различных видов стрелкового оружия, а также 60, 82 и 120-миллиметровых миномётов (соответственно 144, 117 и 3 снарядов), реактивной гранаты «Муха» (2 снаряда), гранатомётов различных типов — в общей сложности 66 снарядов.

«Части Армии обороны НКР уверенно контролируют оперативно-тактическую ситуацию на передовой линии и в случае необходимости прибегают к карательным мерам», — отметили в министерстве обороны НКР.