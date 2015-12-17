Урай, Югра, 17 декабря, 2015, 21:32 — ИА Регнум. Депутаты гордумы югорского Урая большинством голосов приняли основной финансовый документ города на 2016 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета.

Thomas Claveirole Деревянные счёты

Основные характеристики бюджета Урая на 2016 год спрогнозированы следующим образом: доходы запланированы в сумме 2 598 662 тыс. рублей, расходы составили 2 652 218 тыс. рублей, дефицит бюджета — 53 556 тыс. рублей.

Прежде, чем проект решения о бюджете был вынесен на голосование, он прошел депутатские и публичные слушания, экспертизу Контрольно-счетной палаты города и рассматривался Думой на предмет утверждения его в целом.

Расходы бюджета сформированы в «программном формате» — бюджетом предусмотрена реализация 18 муниципальных программ. Финансирование социальной сферы в общем объеме расходов занимает наибольший вес — более 65%. Кроме того, в бюджет города заложены субсидии — более 12 млн. рублей, которые получат в качестве финансовой поддержки социально ориентированные некоммерческие организации. Расходы бюджета капитального характера в первую очередь будут направляться на завершение строительства объектов и инфраструктуры, в их числе — сети в Первом микрорайоне, реконструкция дороги по ул. Нефтяников.

Заслушав доклад заместителя главы города, депутаты высказали свои предложения, в которых рекомендовали учитывать при корректировках бюджета выделение средств на решение важных вопросов, например — устранение предписаний надзорных органов и капитальный ремонт в учреждениях образования, формирование большего количества участков для индивидуального жилищного строительства.

По мнению депутатов, администрации города необходимо предпринимать усилия для повышения доходной базы, максимально использовать имеющийся потенциал местного бюджета. Одним из источников депутаты-оппозиционеры назвали зарплату уменьшение содержания муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в думе Урая на 20%, а также за сокращение количества служащих в администрации города Урая на 10%, сообщил Муксун. fm местный депутат Леонард Насибуллин.

Урайские оппозиционеры предложили оптимизировать расходы муниципального бюджета за счет сокращения расходов администрации города на PR в СМИ и на содержание и обновление автопарка. Данные предложения были отклонены другими депутатами, передает Муксун.fm. Тогда оппозиционеры пытались сорвать принятие бюджета, покинув зал заседаний. Однако бюджет был все-таки принят. За основной финансовый документ югорского Урая проголосовало 12 депутатов из 20.

В то же время, как пояснил ИА REGNUM начальник информационно-аналитического отдела аппарата думы Дмитрий Лысюк, по факту за принятие бюджета не голосовали два депутата, которые покинули зал до начала голосования, и один депутат, который отсутствовал на заседании и оставил им доверенность на голосование. Таким образом, всего не проголосовали трое депутатов.