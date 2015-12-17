Владикавказ, 17 декабря, 2015, 21:08 — ИА Регнум. В станице Архонской Пригородного района Северной Осетии состоялась военно-спортивная эстафета «Доблесть спецназа», посвященная памяти бойцов «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России, погибших при освобождении заложников в школе № 1 города Беслана осенью 2004 года. Как сообщает 17 декабря корреспондент ИА REGNUM, данноемероприятие состоялось в рамках акции «Терские казаки против терроризма и межнациональной разобщенности».

Utenriksdepartementet UD Спортзал школы в Беслане, в котором держали заложников

Организаторами состязаний стали «Военно-патриотический клуб Архангела Михаила», отдел по работе с молодежью Владикавказской епархии и администрация Архонского сельского поселения. Открывая эстафету, руководитель клуба Вячеслав Згонников отметил, что основной задачей организации является воспитание ребят в православной традиции, с тем чтобы они выросли сильными, мужественными, честными, порядочными и глубоко нравственными людьми. Он поблагодарил правящего архиерея архиепископа Владикавказского и Аланского Зосиму за внимание и заботу о клубе Архангела Михаила и за содействие военно-патриотическому воспитанию молодежи Северного Кавказа.

Духовник «Военно-патриотического клуба Архангела Михаила» клирик Свято-Георгиевского кафедрального собора иерей Виктор Мельник подчеркнул, что православие не является религией слабых, и напомнил, что многие христианские святые были воинами. Затем отец священнослужитель совершил литию по воинам, павшим, защищая Отечество.

В ходе военно-спортивной эстафеты «Доблесть спецназа» состязались команды из станицы Архонской и города Ардона. В результате упорной борьбы лучшей оказалась команда ардонских казаков. После награждения победителей Вячеслав Згонников вручил награды тем, кто помогал и помогает деятельности клуба. Благодарственной грамоты «За содействие в военно-патриотическом воспитании православной молодежи» удостоился благочинный Ардонского церковного округа протоиерей Иаков Фрилинг.

«Акция, посвященная памяти воинов-спецназовцев собрала представителей молодежных и спортивных организаций, терских казаков и жителей станицы Архонской. Среди гостей состязаний был заместитель министра по вопросам межнациональных отношений Северной Осетии Валерий Сыроватко», — рассказал руководитель отдела по работе с молодежью Владикавказской епархии Петр Павлов.

Напомним, что Северо-Осетинская общественная организация «Военно-патриотический клуб Архангела Михаила» существует с 1991 года. С 2011 года клуб активно взаимодействует с Владикавказской епархией. В организации работают секции практической стрельбы, страйкбола, тактического пейнтбола, альпинизма, туризма и рукопашного боя. Воспитанники клуба на хорошем счету в спецподразделениях, армейской разведке, пограничных и внутренних войсках.