Москва, 17 декабря, 2015, 21:04 — ИА Регнум. В Госдуме РФ в настоящее время не видят возможности для контактов с парламентом Турции. Об этом, как передает RT, заявил глава международного комитета Госдумы Алексей Пушков.

medyaextra.com Флаги России и Турции

По его словам, «мы (власти РФ) сейчас не видим возможности парламентских контактов на высшем уровне, на уровне председателей парламентов, мы не видим возможности для поддержания межфракционных отношений».

Пушков добавил, что в обозримой перспективе парламентские контакты между двумя странами будут очень сильно ограничены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против террористической организации «Исламское государство».

Атака была произведена, несмотря на то, что российский самолет, по заявлению Москвы, находился в километре от границы Турции. Один из летчиков погиб, второму удалось спастись.

Отношения между Россией и Турцией после этого инцидента резко обострились.