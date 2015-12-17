Санкт-Петербург, 17 декабря, 2015, 20:08 — ИА Регнум. Принимать решение о кадровых перестановках в правительстве Российской Федерации целесообразно после решения наиболее острых проблем во внешней политике. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 17 декабря, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия»).

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Как сообщалось, 17 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможность кадровых изменений в составе кабинета министров, заявив, что в целом он доволен работой кабинета министров.

«Я на сегодняшний день не трогал бы правительство, — высказал свое мнение депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров. — Необходимо прежде всего решить внешнеполитические проблемы, а уже потом заниматься внутренней политикой, в том числе и заменой состава правительства. Принимать какие-то решения в части перестановок в правительстве РФ необходимо только лишь после того, как мы либо разрешим эти проблемы, либо полностью определимся с пониманием курса развития нашей страны во внешней политике, потому что внешняя политика прямо влияет на экономику страны».

Так или иначе, экономические вызовы России, считает народный избранник, продиктованы внешнеполитическими обстоятельствами и реакцией Москвы на действия других государств. В зависимости от развития событий на мировой арене станет ясно, какой курс необходим во внутренней политике.

«Сегодня с Египтом плохо, завтра с Турцией хорошо. Ситуация то в одну сторону, то в другую. То же самое с ситуацией на Ближнем Востоке, которая прямо связана с ценой нефти. В зависимости от цены нефти будет понятно формирование бюджета. Отсюда последует решение либо о стабильном развитии, либо революционном, когда потребуются новые подходы, а значит, и новое правительство. Какой смысл подбирать новую команду, если не понятно, под какие задачи ее подбирать», — полагает Владимир Петров.

Напомним, на пресс-конференции главе государства был задан вопрос о том, доволен ли он работой правительства РФ и допускает ли он корректировки состава. Владимир Путин ответил, что «никаких изменений, существенных во всяком случае, не предвидится». Вместе с тем он допускает дальнейшее совершенствование структуры, чтобы «сделать работу Правительства более эффективной на наиболее чувствительных направлениях в экономике, в социальной сфере. Такие планы есть, но они не носят какого‑то драматического характера, не связаны исключительно с персоналиями».