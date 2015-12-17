Москва, 17 декабря, 2015, 19:50 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри по телефону обсудили конфликт в Сирии и пути его урегулирования. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Ed Brambley Сирия до войны. Маленький пастух. На дальнем плане — башни Пальмиры

«В развитие недавнего визита главы американского внешнеполитического ведомства в Москву стороны продолжили обсуждение тематики урегулирования сирийского конфликта, включая планируемое проведение 18 декабря в Нью-Йорке нового заседания Международной группы поддержки Сирии (МГПС), — говорится в сообщении. — Подтверждена необходимость соблюдения принципа консенсуса в МГПС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Госдепа Джон Керри вечером 15 декабря провел переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Одним из основных вопросов встреч было урегулирование ситуации в Сирии.

Кроме того, политики 2-х стран обсудили кризис на Украине: стороны подтвердили поддержку Минских договоренностей и нормандского формата обсуждения ситуации.

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