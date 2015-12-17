Вильнюс, 17 декабря, 2015, 19:47 — ИА Регнум. В литовском провинциальном городке Зарасай мужчина на центральной площади облил себя бензином, прокричал «За свободную Литву», и совершил самоподжег

Steve Hammond Самосожжение

По данным портала литовского издания Lietuvos rytas, инцидент произошел сегодня, 17 декабря, во второй половине дня, под вечер. Неизвестный мужчина вышел на центральную площадь небольшого городка Зарасай, облил себя горючим, прокричал слова, похожие на «За свободную Литву», и совершил самоподжег. Тушить мужчину бросились водители проезжающих мимо автомобилей. Медики увезли мужчину в реанимацию с тяжелыми ожогами и в критическом состоянии.

Мотивы поступка — не известны. Полиция проводит расследование.