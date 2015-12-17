Буэнос-Айрес, 17 декабря, 2015, 19:42 — ИА Регнум. Президент Аргентины Маурисио Макри провел телефонные консультации с президентом США Бараком Обамой 16 декабря, перед разговором с президентом России Владимиром Путиным, сообщает аргентинское издание Clarín. Отмечается также, что большинство глав министерств нового правительства Аргентины отрицательно настроены к реализации подписанных договоров с Россией. Основной аргумент: «Пусть договоры с Россией выполняет тот, кто давал гарантии. А именно, бывший министр федерального планирования, государственных инвестиций и услуг Хулио де Видо».

Цитата из х/ф «Дон Сезар де Базан». Реж. Ян Фрид. 1989. СССР Королевская гордость

Напомним, что в апреле 2015 года Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сооружении атомной электростанции на территории Аргентинской республики. Под документом поставили подписи гендиректор Росатома Сергей Кириенко и министр федерального планирования, государственных инвестиций и услуг Аргентины Хулио Де Видо.

16 декабря состоялся телефонный разговор между президентами России и Аргентины. По сообщению пресс-службы Кремля, в ходе телефонного разговора между президентами была подчеркнута взаимная готовность к совместной конструктивной работе по развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Аргентиной. Акцентирована важность преемственности в реализации приоритетных российско-аргентинских проектов в торгово-экономической сфере.

Однако, как сообщают аргентинские СМИ, два самых острых вопроса экономических взаимоотношений между Россией и Аргентиной не были затронуты в телефонном разговоре, состоявшемся между Владимиром Путиным и Маурисио Макри. Или, по крайней мере, не стали достоянием СМИ. Речь идет о том, будет ли продолжено действие соглашений в сфере энергетики, в том числе, по строительству АЭС в Аргентине, а также, будет ли реализовываться проект по строительству гидроэлектростанции, в котором Россия участвует в качестве инвестора.