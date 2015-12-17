Челябинск, 17 декабря, 2015, 19:32 — ИА Регнум. Федеральное правительство в целом плохо справляется со своими задачами, их план антикризисных мер — малоэффективен. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности, депутат фракции «Справедлива Россия» Валерий Гартунга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из т/с «Шерлок». Созд. Марк Гэтисс, Стивен Моффат. 2010 (4 сезона). Великобритания, США Две пилюли на выбор

«Мне кажется, уже настало время федеральному правительству четко определиться с тем, что оно намерено делать дальше. На самом деле вариантов у него совсем немного. Так один из имеющихся вариантов — отставка в полном составе, чтобы дать возможность действовать тем, кто готов и может, что-то изменить. Второй — начать, на конец, тяжелую работу по диверсификации экономики страны. А сейчас для переориентации государства с сырьевого пути на индустриальный сложилась достаточно серьезная мотивация, я имею в виду падение цен на нефть. Этот момент нельзя упустить. И для этого реагировать на ситуацию должен не только Минфин, все больше урезая расходы, но и Минэкономразвития, и Минпромторг, и федеральные службы, такие как таможенная и антимонопольная. Все они должны включаться в реальную работу, иначе мрачные прогнозы на будущее нашей экономики начнут сбываться. В общем, либо правительство изменит свой нынешний экономический курс, либо нужно менять само правительство», — уверен политик.

Кроме того, эксперт отметил, что в своих программах нынешнее правительство РФ декларирует очень правильные эффективные антикризисные меры и методы их реализации, но на деле постоянно демонстрируют стране свою полную недееспособность.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной итоговой на пресс-конференции с главой государства представителями СМИ был задан вопрос о том, доволен ли он работой правительства РФ и допускает ли он корректировки состава. Владимир Путин ответил, что «никаких изменений, существенных, во всяком случае, не предвидится». Вместе с тем он допускает дальнейшее совершенствование структуры, чтобы «сделать работу Правительства более эффективной на наиболее чувствительных направлениях в экономике, в социальной сфере. Такие планы есть, но они не носят какого-то драматического характера, не связаны исключительно с персоналиями».