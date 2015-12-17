Москва, 17 декабря, 2015, 19:15 — ИА Регнум. В декабре 2014 года, в самый разгар кризиса компания реализовала облигации на 625 млрд рублей под процентную ставку заметно ниже рыночной. Откуда взялись огромные деньги на покупку этих бумаг, доподлинно неизвестно (не зря размещение облигаций назвали секретным), но совершенно очевидно, что без государственной помощи не обошлось. Уже на следующий день Центральный Банк РФ включил облигации «Роснефти» в ломбардный список, дав возможность таинственным покупателям вернуть вложенные средства. Через месяц, в январе 2015 года, «Роснефть» провела второе «секретное размещение», получив ещё 400 млрд рублей на аналогичных условиях.

hronika.pro Бочки нефтяной компании «Роснефть»

Что означает триллион в масштабах России? Найти сопоставимые по стоимости проекты весьма непросто. На подготовку к сочинской Олимпиаде государство потратило 214 млрд рублей и результат вполне заметен — построено немало спортивных объектов. Система «Платон», запуск которой привёл к масштабным протестам водителей-дальнобойщиков, как ожидается, будет приносить по 40−50 млрд рублей в дорожные фонды ежегодно. Таким образом триллион в лучшем случае система «Платон» соберёт за 20 лет. В государственном бюджете триллион суммарно тратится на годовое финансирование образования и здравоохранения.

«Привлечение рублевых облигационных займов компанией производится исключительно для финансирования ее проектов на территории России», — заявила «Роснефть» по итогам размещения облигаций. Насколько эффективны оказались проекты, на которые были направлены финансовые ресурсы, составляющие примерно треть капитализации «Роснефти»? По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, за 10 месяцев 2015 года «Роснефть» добыла 157,7 млн тонн нефти, что на 0,9% меньше, чем было добыто за аналогичный период предыдущего года. Возможно, для кризисного времени это неплохой результат? Статистика опровергает эту гипотезу — суммарная добыча нефти в России за 10 месяцев 2015 года возросла на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. Это означает, что другие нефтедобывающие компании показали рост производственных показателей несмотря на отсутствие финансовой поддержки.

С производством товарных нефтепродуктов ситуация тоже не очень оптимистичная — по итогам 10 месяцев 2015 года НПЗ «Роснефти» снизили объём первичной переработки на 1,7%. Впрочем, детальное изучение статистики позволяет найти один позитивный момент — при уменьшении переработки сырья заводы «Роснефти» сумели поднять выпуск автомобильного бензина на 3,8%. Значит, заводы модернизируются, переработка углубляется. В целом по России за отчётный период производство бензина поднялось на 2,8%, «Роснефть» немного обогнала конкурентов. За исключением этого факта в статистических данных более не удалось обнаружить ни одного позитивного воздействия инвестиционных проектов размером в триллион рублей.

Дополнительную пикантность описываемым событиям придаёт тот факт, что «Роснефть» далеко не полностью принадлежит России. Через «Роснефтегаз» государство контролирует около 70% «Роснефти», в оставшиеся 30% находятся во владении различных акционеров, в том числе 19,8% принадлежат британской BP. Почти треть финансовой помощи, выделяемой «Роснефти», приходится на частных акционеров, в том числе относящихся к странам, которые ввели санкции против России.

Учитывая продолжающееся падение цен на нефть высока вероятность того, что «Роснефть» скоро снова понадобятся финансовые вливания. На рыночных условиях компания деньги привлечь никак не сможет, слишком уж высоки запросы. Значит, вновь придётся обращаться за помощью к государству. В прошлый раз «секретное размещение» привело к заметным потрясениям, о чём в дипломатичной форме заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. «Я считаю, что, действительно, сделка по «Роснефти» была непрозрачная, она была непонятна рынку, и она была дополнительным фактором волатильности на рынке», — сказала она, объясняя причины масштабной девальвации национальной валюты. При этом нужно учесть, что за прошедший год финансовая система страны, к сожалению, не стала крепче и необходимость выделения новых средств на поддержку «Роснефти» может привести к серьёзному «шторму» на финансовом рынке.