Москва, 17 декабря, 2015, 18:59 — ИА Регнум. Отмена визового режима позволила бы России наладить гуманитарные и экономические связи с Грузией, и этот шаг можно было бы только приветствовать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявила аналитик Международной кризисной группы Варвара Пахоменко, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о готовности России отменить визовый режим с Грузией. «Грузия стала первой страной СНГ, для которой были введены визы. В результате выросло новое поколение людей, которые никогда не были в России, не говорят по-русски, не представляют себе, что такое Россия, и уже никак на Россию не ориентируются», — сказала Пахоменко.

RFE/RL Варвара Пахоменко

Она убеждена, что свободное движение всегда положительно влияет на развитие самых разных связей, и упрощение въезда в позволило бы значительно большему числу людей приезжать в Россию, устанавливать экономические, гуманитарные и культурные отношения. «В Грузии люди живут небогато, и многие хотели бы поехать в Россию работать или продавать свою сельхозпродукцию. После того, как в Грузии сменилось руководство, начались переговоры между странами. Был создан специальный формат встреч замглавы МИД России Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе, благодаря формату удалось достичь определенных соглашений по поставкам сельхозпродукции, вина, по возобновлению регулярных рейсов, освобождению заключенных. Есть некоторое сотрудничество в сфере безопасности. Это все очень важно, но дальнейших продвижений почти нет. Есть несколько десятков компаний, которые что-то поставляют в Россию, а в массе своей люди не могут приехать», — говорит Пахоменко.

Она полагает, что у России и Грузии есть шансы для развития сотрудничества, хотя существуют и серьезные трудности, связанные с вопросом независимости Южной Осетии и Абхазии. «Ключевая проблема, существующая в отношениях России и Грузии, вопрос Южной Осетии и Абхазии. Россия признала их независимость и, фактически, гарантировала существование этих двух республик, предоставляя им политическую, военную и финансовую помощь. Эта проблема никуда не исчезнет, и я не думаю, что грузинские власти когда-нибудь согласятся с тем, что это не грузинская территория. Москву также не устраивает движение Грузии в сторону евроатлантической интеграция», — заметила Пахоменко.

«Но даже помимо этих конфликтов необходимо развивать человеческие связи. Отмена визового режима помогла бы создать какую-то дополнительную повестку, может быть, новые каналы для переговоров, для понимания друг друга», — подытожила она.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова отменить визовый режим с Грузией, введенный в декабре 2000 года. «Что касается визового режима… Да, мы думаем, мы готовы отменить визовый режим с Грузией», — сказал он. По словам российского президента, страна также готова к восстановлению отношений между странами. Он отметил, что две трети виноматериалов и вина Грузии от экспортного объема поступает на российский рынок, а не «куда-то там в дальнее зарубежье». Следует отметить, что для въезда граждан РФ в Грузию визы не требуются.