Степанакерт, 17 декабря, 2015, 18:20 — ИА Регнум. В расположенном в городе Шуши здании министерства культуры и по делам молодёжи Нагорно-Карабахской Республики состоялся второй республиканский конкурс «Арцахское искусство ковроделия». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

В конкурсе, который проходил по 3 номинациям — ковёр, карпет (безворсовый ковёр) и вышивка, приняли участие 34 человека представившие 41 работу.

Жюри из опытных специалистов признало победителями в указанных номинациях соответственно Ирину Каграманян, Ирэн Теванян и Лусине Джулфаян.

Карабах известен своими коврами во всём мире. Они выставлены в музеях России, Европы и Америки.

Ковры являются органической частью истории и быта Арцаха (Карабаха), национальным ремеслом. Здесь ковры ткали на всём протяжении истории и не только в специализированных мастерских и школах, но и в домах. В обязательном порядке в деревнях существовали школы ковроделия. Ковёр считался символом благоденствия семейного очага. Ткали ковровые изделия практически в каждом доме, независимо от возраста, семейного и общественного положения. Для девушек ковроделие являлось обязательным условием в плане замужества.

Сегодня Нагорно-Карабахская Республика возрождает этот древнейший и важнейший для себя сегмент культуры. В городе Шуши действует Музей ковров (учредитель — Вардан Асцатрян), одной из важных целей создания которого является пресечение циничной политики Баку по присвоению карабахской культуры. Известно, что после того, как в начале 20-го века Карабах был включён помимо воли народа в состав Азербайджанской ССР нелегитимным решением большевистского партийного органа, бакинскими властями началась активно осуществляться политика культурной экспансии этого армянского края. Пожилые люди рассказывают, как азербайджанские эмиссары ходили по деревням, предлагали вместо старинных ковров современные изделия фабричного производства. «Старьё» реставрировали и включали в списки «шедевров азербайджанского декоративно-прикладного искусства». Если русские и европейцы приобретали ковры для обустройства собственного быта, то азербайджанцы — для создания «собственной» культуры ковроделия, фальсификации и муляжа собственной «истории», подтверждения «древности» и «автохтонности» формирующегося народа.

Конкурсы и другие мероприятия, проводимые сегодня в г. Шуши и других населённых пунктах НКР, содействуют восстановлению вековых традиций ковроделия и возвращению славы армянского ковра его истинному хозяину.