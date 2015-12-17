Калининград, 17 декабря, 2015, 18:07 — ИА Регнум. В перспективе на острове Октябрьский в Калининграде, где строят стадион к ЧМ-2018, предполагается создание нового микрорайона с деловой и социальной застройкой. Сам стадион станет домашней ареной футбольного клуба «Балтика», играющего сегодня в ПФЛ, а также будет располагать возможностью проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Об этом шла речь на совещании по вопросам строительства стадиона под под руководством губернатора Николая Цуканова.

gov39.ru Строительные работы на месте будущего стадиона в Калининграде

В данный момент на острове Октябрьский идет активное строительство спортивной арены, возводится электрическая подстанция «Береговая», продолжаются работы по консолидации территории и укреплению берега.

Глава региона подчеркнул, что все работы должны идти строго по графику. Для этого со стороны правительства области будет оказано необходимое содействие подрядным организациям. Будет усилен контроль над строительством объектов. Также достигнута договоренность по оформлению и передаче генподрядчиком стадиона необходимой документации в РУЗКС.

«Оперативный штаб, который координирует работы на острове, должен выработать регламент взаимодействия со всеми службами и строителями. Все заинтересованы в том, чтобы проблемы решались незамедлительно и организационные вопросы не мешали ходу строительства», — сказал Николай Цуканов.

ИА REGNUM напоминает, что в Калининграде состоятся четыре матча ЧМ-2018.