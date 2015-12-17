Ереван, 17 декабря, 2015, 17:50 — ИА Регнум. Компания «Международные аэропорты «Армения» привлечет кредит в $160 млн для инвестирования в новые проекты в Армении. Правительство Армении 17 декабря одобрило заключение трехстороннего соглашения между компанией, лондонским филиалом кредитной организации Credit Suisse и Европейским банком реконструкции и развития.

hetq.am Новые виноградники компании Tierras de Armenia

Часть кредита — порядка $80 млн — пойдет на погашение кредитов компании, накопленных в рамках строительства нового терминала международного аэропорта «Звартноц». Компания «Международные аэропорты «Армения» управляет аэропортами «Звартноц» и «Ширак» на основе концессионного договора, заключенного с правительством республики в 2001 году (сроком на 30 лет).

Как сообщил журналистам начальник Главного управления гражданской авиации Армении Артем Мовсесян, остальная часть кредита компаний направит на строительство гостиницы на Площади Республики в центре Еревана (в настоящее время там располагаются три министерства). Кроме того, компания реализует в стране сельскохозяйственные и образовательные проекты. «Кредитные обязательства будут реализованы между кредитором и заемщиком, правительство страны никаких обязательств по данному соглашению на себя не берет», — отметил Мовсесян.

До этого министр градостроительства республики Нарек Саркисян сообщил, что в феврале 2016 года министерства иностранных дел, диаспоры, образования и науки, культуры, юстиции Армении переедут в новое здание. По его словам, нынешнее здание МИД до 26 февраля 2016 года должно быть сдано приобретателю.

Компания «Международные аэропорты «Армения» принадлежит аргентинскому предпринимателю армянского происхождения Эдуардо Эрнекяну через компанию Corporaciоn Amеrica. Последняя управляет 53 аэропортами в Латинской Америке и Европе, инвестирует в инфраструктуру и биоэнергетику. В числе иных крупных активов предпринимателя в Армении: Convers Bank, винодельческая компания Tierras de Armenia с брендом Karas, управление «Армпочтой» и компания «Танго», которая планирует реконструировать бывшие министерские здания в современную гостиницу. Эрнекян реализует также благотворительные программы в Нагорном Карабахе. В числе перспективных проектов также расширение ереванского аэропорта «Звартноц» через строительство нового терминала.