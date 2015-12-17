Казань, 17 декабря, 2015, 17:29 — ИА Регнум. Сегодня во время традиционной ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина журналистка интернет-газеты «Бизнес Онлайн», близкой к казанскому Кремлю, спросила у главы государства о возможности сохранения наименования должности президента Татарстана Рустама Минниханова, в противном случае «это может стать ударом по национальным чувствам всех, собственно, татар мира». Ответ президента России оказался двусмысленным, и он будет истолкован татарстанскими властями в свою пользу, заявил ИА REGNUM эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина 17 декабря 2015 года

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«У нас ведь как говорят: хоть горшком назови, лишь бы в печку не ставили, — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос казанской журналистки. — Это дело самого Татарстана. Я не думаю, что это так чувствительно, что это как-то заденет национальные чувства. Вы же знаете, как остро реагируют на свои национальные чувства народы Кавказа. Но вот Чечня сказала: «Нет. У нас в стране должен быть один президент. Мы по-другому сделаем в отношении первого лица республики». Это был выбор чеченского народа. Мы с уважением отнесемся к любому выбору народа Татарстана. Поэтому, вы сами там решайте, ладно?»

«Ответ президента России, на мой взгляд, прозвучал очень двусмысленно, а не конкретно, — считает Раис Сулейманов. — Его можно понимать и так, и вот так. То Путин указывает на пример Чечни, где Рамзан Кадыров один из первых поменял название своей должности с «президента» на «главу», то опять же говорит, что «это дело самого Татарстана», что «вы сами там решайте». Это ведь очень принципиальный вопрос во внутренней политике государства: или мы сохраняем атрибуты региональной вольницы 1990-х годов, или мы все-таки делаем единым правовое поле внутри страны, где не будет больше асимметричной этнофедерации с ее сепаратистскими очагами в национальных республиках».

«Еще в 2010 году был принят федеральный закон «Об общих принципах организации представительных и исполнительных органов власти субъектов РФ», запрещающий главам субъектов РФ называться президентами. При этом регионам позволили самим выбирать название должности своего руководителя в соответствии с историческими традициями, ограничив сроком до 1 января 2015 года, — продолжил политолог. — Однако особенно мудрствовать в республиках не стали, и везде название должности стало именоваться «глава». Везде, кроме Татарстана. С помощью своих лоббистских возможностей казанскому Кремлю удалось получить еще на один год отсрочку — до 1 января 2016 года. Нетрудно догадаться, что идя на такую уступку правящей этнократии, федеральный центр сам себя загонял в угол, поскольку допускал проведение в сентябре 2015 года выборов президента Татарстана, то есть не просто руководителя региона, а именно в должности президента Татарстана. Это автоматически было использовано в качестве политического козыря: дескать, это не просто выборы первого лица Татарстана, а своего рода референдум за сохранение должности президента в Татарстане. Учитывая, что Татарстан имеет дурную славу региона со стабильной практикой фальсификаций на выборах, итоги волеизъявления жителей были просто ошеломляющие: 94,4% за Минниханова при явке в 84,21% от всего числа избирателей. И это в воскресный день, когда значительная масса городского населения проводит на дачах».

По словам Сулейманова, «вскрытые факты фальсификаций и подтасовок как всегда остались без внимания властей, главное — использовать результаты как политический козырь в продолжении лоббирования сохранения названия должности президента Татарстана». «Причем достали еще одну козырную карту — наличие договора о разграничении полномочий между федеральными и региональными органами власти, заключенный по инициативе Татарстана и принятый в качестве федерального закона. Его срок деятельности — 10 лет, то есть заканчивается он только в 2017 году. И хотя содержание текста договора мало на что влияет, тем не менее, Татарстан — это единственный регион из всех, который имеет его с Москвой. Тем самым в России сохраняется юридическое неравноправие регионов внутри федерации. Цепляясь любыми способами за то, чтобы сохранить этот важный атрибут эпохи «парада суверенитетов» начала 1990-х годов, казанский Кремль, как и в 2014 году, тянет до самого конца, не желая отказываться от должности президента Татарстана. До конца года осталось две недели, и такое чувство, что и во второй раз Москва прогнется перед этнократией Татарстана, пойдя на выполнение ее капризов», — считает эксперт.

«Двусмысленные слова президента России будут казанским Кремлем интерпретированы только в свою пользу, — уверен Раис Сулейманов. — А ведь можно было бы сказать четко и твердо, что федеральные законы в России действуют на всей территории страны, не делая никому исключений. Но, как я полагаю, Татарстан сумел пролоббировать сохранение названия должности Минниханова. Точно мы узнаем до конца этого года».

«Сейчас в Интернете жители Татарстана, которые считают, что в России только один чиновник должен называться президентом, еще тешат себя надеждой, что удастся все-таки соблюсти федеральный закон, — продолжил эксперт. — В социальных сетях активно подхватили иронически сказанные слова Путина о том, что «хоть горшком назови, лишь бы в печку не ставили». Они уже стали принимать характер интернет-мема: должность руководителя Татарстана предлагают назвать «Горшком» (по-татарски будет «Чулмэк»). Однако если не пускаться в шутки, а серьезно посмотреть на сказанное, то похоже, что есть какие-то договоренности на высшем уровне, что Минниханов и в 2016 году останется с должностью президента».

«Вывод, который напрашивается из всей этой истории, таков: во-первых, чиновников в России с названием их должности как «президент» будет двое; во-вторых, федеральные законы действуют в России не для всех ее регионов; в-третьих, юридическое неравноправие регионов позволяет считать Россию как асимметричную этнофедерацию», — заключил Раис Сулейманов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня Татарстан остается единственным в России регионом, где до 1 января 2016 года сохраняется институт президентства. В сентябре 2015 года на этот пост был избран Рустам Минниханов, набравший 94,4% голосов.

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