Севастополь, 17 декабря, 2015, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что Севастополь может развиваться одновременно как база флота и как рекреационная зона. Об этом он заявил в ответе на вопрос севастопольского журналиста на ежегодной пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин отметил, что Севастополь как база Черноморского флота является важным элементом военно-морской инфраструктуры и достоин развития наравне с базами Северного или Тихоокеанского флотов.

«Севастополь, тем не менее, тоже очень важный элемент военно-морской инфраструктуры в этом регионе мира, Европы. Мы оснащаем ЧФ новыми кораблями, подводными лодками. Напомню, что это лодки с самым современным ракетным вооружением, с «Калибрами», — сказал президент. — Надводные корабли новые там будут появляться. И конечно Севастополь как база флота тоже будет развиваться».

При этом Владимир Путин полагает, что военный — это не единственный вектор развития города. Севастополь имеет потенциал для создания высокотехнологичных производств или центра рекреации, и государство готово оказать ему поддержку в этом развитии.

«Севастополь должен развиваться сразу по нескольким направлениям. У некоторых есть идея развивать как Силиконовую долину. Не развивать вредные производства с выбросами, а экологичные производства развивать. В том числе, кстати говоря, и с привлечением бывших военнослужащих военно-морского флота. Ведь высокоинтеллектуальные люди, хорошо подготовленные. Но не только, есть и другие специалисты. Специалистов там достаточно, — уверен президент. — Там точно есть возможности для развития рекреации. Надо этим заниматься. Надо людям помогать, и мы будем помогать, и Крыму в целом, и Севастополю в частности».