Калуга, 17 декабря, 2015, 16:49 — ИА Регнум. «Отправлять в отставку все правительство бессмысленно, поскольку российское правительство формируется не на партийной основе, а на основе профессиональных качеств конкретного претендента на министерский портфель. Во всяком случае, в официальном порядке», — заявил сегодня, 17 декабря по итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина руководитель Калужского отделения Российской Ассоциации политической науки (РАПН) Виталий Черников.

Дмитрий Мартышенко Виталий Черников

По его словам, нынешняя скамейка замов премьера правительства России — это некий политический уровень. Дань уважения тем или иным заслугам. Но оценивать вице-премьеров бессмысленно, поскольку они не отвечают за конкретный участок работы ни по финансовой, ни по служебной линии. Что касается остальных министров, то они находятся в неравном положении. Наиболее известны населению министры культуры, образования и науки, здравоохранения, строительства и ЖКХ. В последнее время внимание по известным причинам приковано к министру обороны. Остальных министров народ практически не знает. Не играют они особой роли и в дискуссиях на уровне региональных элит. Поэтому не очень корректно региональному эксперту в такой ситуации оценивать работу того или иного министра.

«Между тем, на мой взгляд, совершенно не на своем месте господин Ткачёв — министр сельского хозяйства. У него, конечно, много заслуг, связанных с битвой за остров Тузла, олимпиадой в Сочи и тому подобное. Но какое все это имеет отношение к сельскому хозяйству? Тем более, что ситуация в сельском хозяйстве ухудшается уже не по дням, а по часам и в том, числе в нашей в Калужской области», — подчеркнул калужский политолог.

Напомним, на пресс-конференции главе государства был задан вопрос о том, доволен ли он работой правительства РФ и допускает ли он корректировки состава. Владимир Путин ответил, что «никаких изменений, существенных во всяком случае, не предвидится». Вместе с тем он допускает дальнейшее совершенствование структуры, чтобы «сделать работу правительства более эффективной на наиболее чувствительных направлениях в экономике, в социальной сфере. Такие планы есть, но они не носят какого то драматического характера, не связаны исключительно с персоналиями».