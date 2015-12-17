Москва, 17 декабря, 2015, 16:19 — ИА Регнум. Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать «контакты» с тюркоязычными народами. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистки, которая поинтересовалась, что «теперь делать Татарстану», у которого обширные и разнообразные связи с Турцией, в том числе культурные.

tccb.gov.tr Мустафа Кемаль Ататюрк

«Тюркоязычные народы России — это часть России. И турецкий народ, о котором я говорил в послании как о дружественном нам народе, и другие тюркоязычные народы, они как были нашими партнерами и друзьями, так и остаются. И мы, конечно, будем и должны продолжать с ними контакты», — сказал президент России.

«С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться. Или практически невозможно, — отметил Путин, напомнив об «ударе в спину». — Поэтому на межгосударственном уровне я не вижу абсолютно перспектив наладить отношения с действующим турецким руководством, а на гуманитарном, конечно. Хотя и на этом уровне турецкое руководство добилось того, чего даже не ожидало. Мы вынуждены будем ввести определенные ограничительные меры в экономике и по некоторым другим линиям, например, это связано с туризмом».

«Та ползучая исламизация, от которой, наверное, бы Ататюрк уже в гробу перевернулся, она тоже на нас отражается. Мы видим и фиксируем, что в Турции находятся боевики — выходцы, допустим, с Северного Кавказа. Мы неоднократно говорили об этом нашим партнерам. Мы же так не делаем в отношении Турции! Они там сидят, лечатся, их охраняют, потом они, используя безвизовый въезд, приезжают по турецким паспортам и растворяются. Мы должны их вылавливать потом либо на Кавказе, либо в наших городах-миллионниках», — сказал Путин.