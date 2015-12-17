Новосибирск, 17 декабря, 2015, 15:53 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин не совсем определенно ответил на вопрос о возможных перестановках в правительстве России — в этом ответе при желании можно услышать как успокоительные, так и тревожные для руководителей исполнительной власти нотки, сказал ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин, комментируя высказывания Путина на традиционной пресс-конференции главы государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимир Путина

«Сейчас в обществе достаточно силен тезис о «добром царе да злых боярах». Люди с упоением критикуют Центробанк, экономический и социальный блок правительства, видя Путина при этом арбитром, стоящим над этой рутинной повседневной работой, занимающегося глобальными вопросами. Есть убежденность, что, мол, если бы Путин разобрался да вник в каждый вопрос, то решения были бы более справедливыми. Поэтому отставки наиболее одиозных руководителей будут восприняты населением хорошо, — отмечает эксперт. — Так что можно предположить, что отставки в правительстве будут, но через несколько месяцев, чтобы позитивный электоральный резонанс от них сохранился до единого дня голосования, до выборов депутатов Государственной думы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции у президента спросили о возможных отставках в правительстве. Владимир Путин ответил, что существенных изменений пока не предвидится. «Но можно и нужно работать лучше», — уточнил глава государства.