Чебоксары, 17 декабря, 2015, 15:41 — ИА Регнум. В Чувашии впервые за последние пять лет выросла преступность среди несовершеннолетних, при этом рост — значительный. Доля данных преступлений от общего объема противоправных деяний увеличилась в регионе с 4,6% до 5,3%, что выше среднеокружного показателя. В прокуратуре считают, что рост обусловлен социально-экономическими причинами и недостаточно эффективной работой системы предупреждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Пресс-конференция в прокуратуре Чувашии

Глава прокуратуры Чувашии Сергей Легостаев на пресс-конференции 17 декабря заявил, отметив, что последние пять лет в республике преступность «планомерно, закономерно снижалась», но в текущем году — «обратная ситуация». «Это говорит о том, что не совсем срабатывает система предупреждений», — считает прокурор Чувашии. При этом «дети совершают преступления, которые ранее не входили в официальную статистику, и таких фактов не допускалось» — речь идёт о мошенничествах и вымогательствах (то есть «детском рэкете»). «Эти категории преступлений говорят о том, что детская преступность взрослеет», — сказал Сергей Легостаев

По данным ведомства, за 11 месяцев число преступлений, совершённых несовершеннолетними, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возросло почти на 28% (с 318 до 487). Их совершили 354 человека, что на 2,3% больше по сравнению с прошлым годом, что говорит о серийности совершаемых противоправных деяний. В частности, в Урмарском районе один подросток в отсутствие надзора со стороны родителей совершил 16 преступлений, в основном это были кражи.

Число особо тяжких подростковых преступлений увеличилось с 16 до 56, групповых преступлений — со 156 до 242.

Доля преступлений несовершеннолетних от общего объёма преступлений в регионе увеличилась на 0,7% (с 4,6% до 5,3%).

В ходе предварительного прокурорского анализа были выделены три основные причины. Во-первых, отсутствие воспитательных функций семьи. «В данном случае речь идёт в основном о семьях, в которых дети совершили правонарушения», — пояснил Сергей Легостаев. По его словам, статистика и исследования показывают, что 47% детей пошли на те же правонарушения, что ранее совершили их родители.

Ещё один показательный пример ослабления воспитательной роли семьи — данные опроса, проведённого криминологами одного из учебных заведений. На вопрос о том, на кого дети хотят быть похожими, только 2% в качестве примера выбрали собственных родителей.

Среди других причин Сергей Легостаев назвал недостаточную эффективность социального контроля и «ненадлежащее правовое воспитание».

Начальник отдела по делам несовершеннолетних прокуратуры Чувашии Тамара Шурыгина, обобщив причины и условия, способствующие росту подростковой преступности, выделила «социально-экономические явления, происходящие в нашей республике». «Как правило, преступления корыстной направленности совершены в семьях, где дети остались без надзора: родители выезжают на заработки, дети предоставлены сами себе», — говорит сотрудник прокуратуры.

И это касается не только неблагополучных семей, которые состоят на учёте в органах профилактики. Тамара Шурыгина привела в качестве примера 15-летнего парня из обеспеченной семьи. «Ребёнок всё имеет, он даже в подарок от отца получил автомобиль. Но создал преступную группу, в которую входили и 17-летние, где был лидером: вместе они совершали кражи. У него всё есть, зачем он крал?» — недоумевает начальник отдела по делам несовершеннолетних.

«Более того, когда его арестовали, то он радостно кричал своим сообщникам: «Ура, меня тоже арестовали!». У него уже формируется криминальная романтика», — с сожалением отмечала Тамара Шурыгина.

«Особую тревогу» в прокуратуре вызывают преступления, которые совершаются в отношении детей. С начала года в Чувашии были убиты 9 детей, совершено одно покушение на убийство. «Подчас такие преступления просто жестокие», — говорят в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре этого года в Чувашии была избита и задушена 2-летняя девочка. В убийстве подозревают её отца, который в день происшествия был пьян. На допросе злоумышленник пояснил мотивы содеянного тем, что ребенок не убирал игрушки. В ночь со 2 на 3 октября 2014 года в микрорайоне «Богданка» 33-летий житель Вурнарского района, по данным следствия, после застолья забрал из квартиры своей знакомой годовалую девочку, ударив на улице несколько раз с размаха головой об асфальт. Ребёнок погиб от полученных ран.

Ещё одно жестокое убийство произошло 24 ноября 2014 года в юго-западном районе Чебоксар. Следствие считает, что 35-летний обвиняемый, находясь на съемной квартире, из-за плача двухмесячной дочери своей сожительницы схватил ребенка за ногу и стал раскачивать ее в стороны, несколько раз ударив головой о детскую кроватку и о стену. От полученных ранений девочка скончалась на месте происшествия. Ее тело без признаков жизни на следующее утро обнаружила мать и сообщила в правоохранительные органы.

Комментируя данные преступления, в прокуратуре отмечают неэффективную работу субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отсутствие взаимодействия между ними. «Надо выявлять такие семьи и принимать меры профилактического характера. Органы профилактики стараются, работают, но в ходе всех проверок мы выявляем грубые нарушения», — сказала Тамара Шурыгина. По данным прокуратуры, также есть факты «формализма, безынициативности и безадресности работы с несовершеннолетними», находящихся в «группе риска».

Тамара Шурыгина также подчеркнула, что «прокурор не может влезть в каждую семью, за стены квартиры не проникнешь». В выявлении неблагополучных семей и предотвращении преступлений могут помочь сами жители, в первую очередь — учителя, которые знают, кто часто прогуливает уроки, кто из учеников в каком психологическом состоянии приходит на учёбу.

Всего органами прокуратуры в деятельности субъектов профилактики за 11 месяцев выявлено 956 нарушений законодательства, внесено 219 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 229 должностных лиц, к административной — 9, по инициативе прокуроров возбуждено 7 уголовных дел.