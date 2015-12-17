Москва, 17 декабря, 2015, 15:25 — ИА Регнум. Решение по возможному отстранению губернатора Псковской области Андрея Турчака от должности должно основываться на достоверных фактах, установленных следствием, а не на публикациях в СМИ, заявил президент России Владимир Путин, отвечая в ходе пресс-конференции 17 декабря на вопрос «Эхо Москвы» о том, надо ли отстранить Турчака на время расследования нападения на журналиста Олега Кашина.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

«Насколько я видел из интернета, из других изданий — речь идет не о нем самом, а о том, что якобы бы его отец вмешивался. Но я уверен в том, что решение и административного, кадрового характера, а тем более правового должны приниматься исключительно на достоверных фактах, установленных в ходе следствия и суда, а не на публикациях прессы, с каким бы уважением мы к этому не относились», — заявил президент.