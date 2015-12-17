Грозный, 17 декабря, 2015, 15:20 — ИА Регнум. Расследованием убийства Бориса Немцова должны заниматься следственные органы. Обсуждение хода расследования с кем бы то ни было недопустимо. Такое мнение высказал Владимир Путин в ответе на вопрос журналиста «Эха Москвы», обсуждал ли он вопрос расследования с главой Чечни.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

По словам журналиста, Рамазан Кадыров неоднократно высказывался в защиту подозреваемых в причастности к убийству Немцова офицеров батальона «Север» Геремеева и Мухутдинова. «Убедил ли он вас в невиновности этих людей», — спросил Андрей Соломин.

«Преступление должно быть наказано. Где бы ни скрывались преступники — то ли они в прячутся в Чечне, то ли за границей. Я никогда с лидерами регионов эти вопросы не обсуждал, в том числе и с Кадыровым не обсуждал и не собираюсь. Этим должны заниматься следственные органы. Полагаю, что виновники этого преступления должны быть изобличены и наказаны», — заявил президент РФ.