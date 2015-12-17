Калининград, 17 декабря, 2015, 15:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал, что следствие по делу об автомобильном наезде курсантом ФСБ на калининградскую журналистку Надежду Ржевскую будет проведено самым объективным образом. Об этом глава государства сказал сегодня, 17 декабря, во время своей большой пресс-конференции.

Вопрос журналистов из Калининграда на пресс-конфренции Путина

ИА REGNUM уточняет, что корреспондент «Комсомольской правды» Надежда Ржевская была сбита 2 октября 2015 года на пешеходном переходе на окраине Калининграда. За рулем «БМВ» находился курсант пятого курса Калининградского пограничного института ФСБ России 20-летний Артур Гусейнов. Делом занялось военное следственное управление. За два месяца в деле Ржевской сменилось три следователя. Наконец, семья получила документ, в котором было отказано в возбуждении уголовного дела.

А вскоре военный прокурор 306-й военной прокуратуры гарнизона Денис Лобанчук отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, отправив его на дальнейшее расследование с иной постановкой вопроса — действительно ли корреспондент «Комсомолки» переходила дорогу по пешеходному переходу? Основанием для такого вопроса стал тот факт, что на момент ДТП на переходе отсутствовал один из дорожных знаков, обозначающих, что это переход, и «зебра». При этом знак с той стороны, где ехал курсант, был и есть.

В мэрии Калининграда подтвердили, что пешеходный переход возле автобусной остановки, где произошло ДТП, действительно существует.

Военный прокурор предлагает «в случае необходимости» рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении… Надежды Ржевской за заведомо ложный донос.

«Хороший курсант, на БМВ разъезжает», — прокомментировал известие Владимир Путин, добавив, что «никакие погоны, никакое должностное положение не освобождают от ответственности». «У него (курсанта) даже должностного положения нет, что он командующий, что ли? Курсант, рядовой военнослужащий», — продолжил президент.

«Могут быть какие-то включены силы, которые мешают… Я вам обещаю, что следствие будет проведено самым объективным образом. Мне трудно сейчас сказать, что там произошло, при таких ДТП, при таких трагедиях всегда мнений очень много, и позиции сторон всегда разные, но следствие должно быть проведено объективно и доведено до логического завершение», — сказал Путин.

«Кто бы ни был за рулём, он должен отвечать за то, что произошло, причём на тех, кто находится за рулём, лежит большая ответственность, чем на пострадавших, потому что автомобиль — это средство повышенной опасности».

После ДТП наша коллега Надежда Ржевская передвигается на коляске, а курсанту вернули права.