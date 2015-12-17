Архангельск, 17 декабря, 2015, 15:01 — ИА Регнум. «Самое главное, где стоит срочно вносить коррективы — это финансово-экономический блок. Эта часть федерального правительства до сих пор защищает интересы олигархических групп, — заявил Шаров. — И это очень хорошо видно в бюджете. Как бы наша фракция справедливороссов в Госдуме не пыталась предложить новые и надежные источники доходов в бюджет, они так или иначе связаны с крупным бизнесом. И вместо того, чтобы снять излишки у «жирных котов», которых не больше 3−4% населения, финансовые власти решают задачи бюджета за счет всего остального населения. Эта парадигма была взята еще двадцать лет назад, ее надо менять. А начать надо с увольнения министров профильного блока».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

Напомним, на пресс-конференции главе государства был задан вопрос о том, доволен ли он работой правительства РФ и допускает ли он корректировки состава. Владимир Путин ответил, что «никаких изменений, существенных во всяком случае, не предвидится». Вместе с тем он допускает дальнейшее совершенствование структуры, чтобы «сделать работу Правительства более эффективной на наиболее чувствительных направлениях в экономике, в социальной сфере. Такие планы есть, но они не носят какого‑то драматического характера, не связаны исключительно с персоналиями».