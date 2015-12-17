Киев, 17 декабря, 2015, 14:59 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украины» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) завершили первые три тендера на поставку газа на Украину с использованием кредитных средств банка.

Цитита из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Тендер газировки

Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза Украины», обнародованном сегодня, 17 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Победителем по двум тендерам стала компания Noble Clean Fuels Limited (Великобритания), третий тендер выиграла ENGIE SA (Франция). Оба победителя являются текущими поставщиками газа для «Нафтогаза», — говорится в сообщении компании.

Подчеркивается, что победители тендеров будут поставлять газ на Украину в декабре-январе. Отдельно в сообщении «Нафтогаза Украины» отмечается, что по результатам тендеров средняя стоимость газа оказалась ниже цены, предусмотренной действующими условиями контракта с «Газпромом».

ИА REGNUM напоминает, что ЕБРР в сентябре 2015 года выделил «Нафтогазу» 300 миллионов долларов на закупку газа, однако при условии, что топливо не будут закупать в России. Соответствующее решение закреплено кредитным и гарантийным соглашениями, официально подписанными в ходе украинско-немецкого саммита в Берлине в середине октября.