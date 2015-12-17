Буэнос-Айрес, 17 декабря, 2015, 14:50 — ИА Регнум. В иске, поданном против президента ассоциации «Матери Пласа-де-Майо», утверждается, что в публичных высказываниях Эбе де Бонафини есть признаки «публичного запугивания» и «призыва к сопротивлению» правительству Маурисио Макри, сообщает INFORMADOR. MX со ссылкой на адвоката Гильермо Фанего.

notimix.com.ar Эбе де Бонафини

Судья, к которому поступил иск, принял решение о начале расследования представленных адвокатом доказательств.

Напомним, что иск стал следствием слов, произнесенных главой движения в ноябре, после победы Маурисио Макри на втором туре президентских выборов.

«Враг снова пришел к власти», — заявила Бонафини, которая призвала граждан не признавать присутствие Макри в президентском дворце.

Обвинения Бонафини ещё не предъявлены. По мнению адвоката Фанего, слова президента движения можно расценивать как «попытку восстания против конституционного строя» и «призыв к насилию против конституционного правительства».

Призыв к насилию наказывается лишением свободы от 3 до 6 лет, а покушение на общественный порядок — от 3 до 8 лет тюрьмы. В настоящее время Бонафини 87 лет.

Напоминаем, «Матери Пласа-де-Майо» (исп. Asociación Madres de Plaza de Mayo) — ассоциация аргентинских матерей, чьи дети исчезли во время проведения «Грязной войны» в период военной диктатуры, именуемой «Процессом национальной реорганизации».