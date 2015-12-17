Ханты-Мансийск, 17 декабря, 2015, 14:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал — инвестиции в геологоразведку нефти будут. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из Нижневартовска.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

Президент передал привет пенсионерам Самотлора. Что касается геологоразведки и инвестиций в нефте — и газодобывающую отрасль, глава государства сообщил, что правительство держит руку на пульсе самочувствия основных, наполняющих бюджет отраслей.

«Нефтяники недовольны повышением НДПИ. Им обещали, что будет сокращена пошлина на нефть, но этого не произошло. Тем не менее, по нефти и газу добыча выросла. Мы следим за отраслью, и никто не будет резать курицу, несущую яйца. Инвестиции в геологоразведку — важная часть добычи нефти и газа», — отметил президент.