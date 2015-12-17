Москва, 17 декабря, 2015, 14:25 — ИА Регнум. Мои дочери получали образование в России и никогда не учились за границей и никогда не выезжали на постоянное место жительство. Они и сейчас продолжают учиться и работать. Они говорят на трех языках. Они не занимаются ни бизнесом, ни политикой. Я ими горжусь — так сегодня, 17 декабря, на ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

«Чем мои дочери занимаются и кем работают, об этом я никогда не говорю и не собираюсь этого делать, прежде всего, в целях безопасности. Каждый человек имеет право на свою собственную судьбу. Дочери никогда не были звездными детьми, никогда не получали удовольствие от того, что на них направлены софиты. Они просто живут своей жизнью и делают это достойно», — заявил Путин.