Курган, 17 декабря, 2015, 14:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал региональные власти изучить и применять возможности по поддержке фермеров. /Об этом он заявил на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Вопрос чрезвычайно важный — развитие АПК и развитие фермерского хозяйства», — отметил глава государства. Он подчеркнул, что фермеров нужно поддерживать, они вносят существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, и заверил, что «все планы, связанные с поддержкой агропромышленного комплекса, безусловно, будут исполняться». В то же время он призвал региональные власти изучить и применять возможности, предусмотренные законодательством. Среди инструментов он отметил освобождение начинающих предпринимателей от налогов на два года. «Это существенная помощь была бы». Также можно соответствующим образом трансформировать единый сельхозналог, помочь с созданием инфраструктуры, освободить собственный рынок для местного товаропроизводителя. И в Кургане, и в других регионах должны изучить те возможности, которые законодательство предоставляет. Также он отметил, что при необходимости можно подумать и над выделением дополнительных денег, возможности для этого в бюджете на 2016 год есть.