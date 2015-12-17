Москва, 17 декабря, 2015, 14:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что члены правительства РФ начнут изучать иностранный язык — это полезно с точки зрения поддержания своих интеллектуальных возможностей, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

Отвечая на вопрос журналистов о подарке главе Минспорта Виталию Мутко (русско-английский разговорник), Путин отметил, «можно как угодно посмеиваться над ним». «Но вы знаете, в этом смысле он лишен комплексов и готов над собой работать. И это очень хорошо на самом деле. Я бы ни в коем случае не позволил себе дарить ему такие подарки, если б не видел, что он к этому относится спокойно, непринужденно, не комплексует совершенно», — сказал президент, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

«Но смеяться, конечно, можно, но тем не менее человек знает, что надо делать, как делать, но пытается работать над собой. Это непросто. Одно дело, когда с детства люди говорят на иностранном языке, другое дело, когда в зрелом возрасте пытаются приобрести какие-то навыки», — указал он.

«Кстати это очень полезно с точки зрения поддержания своих интеллектуальных возможностей. Изучение иностранных языков — это самая лучшая гимнастика для ума. Рассчитываю, что это мои коллеги услышат и будут это делать», — обратился Путин.

Напомним, что самыми запоминающимися фразами Мутко стали: «Летс ми спик фром май харт ин инглиш» и «Ноу криминалити».