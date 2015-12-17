Москва, 17 декабря, 2015, 14:17 — ИА Регнум. Фискальный выигрыш, получаемый от отказа в индексации пенсий работающим пенсионерам, — небольшой. Об этом сегодня, 17 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции. Он подчеркнул, что в настоящий момент принято решение отказаться именно от индексирования пенсий для работающих, сами пенсии продолжают выплачиваться.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

Глава государства напомнил, что во времена СССР возможность и работать, и получать пенсию предоставлялась только тем категориям работников, которых не хватало: младшему медперсоналу на селе, работникам культуры и т.д.

Путин также подчеркнул, что заморозка индексации пенсий работающего пенсионера продлится только до того момента, пока он продолжает работать. В случае окончательного выхода на заслуженный отдых, пенсия для такого человека будет проиндексирована до уровня, существующего на тот момент для остальных пенсионеров.